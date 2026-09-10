“Fue una gran experiencia”; Belinda se apodera de la gala de los 300 líderes más influyentes de México

Este miércoles se llevó a cabo la gala de los 300 líderes más influyentes de México. Entre las celebridades que estuvieron presentes se encuentran Jay de la Cueva, Alex Gou, Claudia Lizali, Paty Cantú, Emir Pabón, Giovanni Medina, Chacho Gaytán y Eugenio Derbez, entre otros. Sin embargo, quien se robó el evento fue Belinda, quien ofreció una impecable presentación musical y dedicó unas palabras en exclusiva a nuestra querida Mónica Castañeda. Aquí todos los detalles.