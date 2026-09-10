“Ya no ocupo a nadie” Natalia Alcocer habla de su vida amorosa y su relación con el padre de sus hijos

Natalia Alcocer dentro de La Granja VIP se sinceró sobre su situación sentimental con sus compeñeros y mencionó que actualmente siente que no necesita de nadie. Además de esto reveló que hoy en día su relación con el padre de sus hijos es buena ya que es su mejor amigo, pero que fuera de eso no mantienen ningún vínculo amoroso.