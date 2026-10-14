Exclusiva: ¡Angélica María sale en defensa de Angélica Vale y le pone un alto a Ninel Conde!

¡Angélica María sale en defensa de Angélica Vale y le pone un alto a Ninel Conde! En exclusiva para Ventaneando, la Novia de América pide no poner atención a la polémica que generó Ninel en su reality show, en donde aseguró que Angélica Vale fue la tercera en discordia en su relación con José Manuel Figueroa. La actriz aprovechó nuestro lente para aclarar que su hija aún no firma el divorcio con Otto Padrón, por lo que fue pertinente al hablar sobre la posibilidad de un nuevo romance. No obstante, comparte que su hija está tranquila con el proceso. La cantante, quien recientemente celebró su cumpleaños número 82, también reveló que le propusieron hacer una boiserie con todo y traiciones y pasajes oscuros.