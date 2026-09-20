Programa Completo sábado 19 de septiembre de 2026 Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

¡El amor se encuentra en el aire! En la parte 2 del 19 de septiembre del 2026 en Venga la Alegría Fin de Semana, se vivió la dinámica de Match VIP, en el que los participantes tendrán la oportunidad de encontrar el romance, haciendo diversas actividades que no debes dejar pasar.

Por si fuera poco podrás ver las coreografías al estilo de Tin-Tan, quien habría cumplido 111 años si no hubiera fallecido, un actor y cantante que sigue siendo un importante referente en México y con un flow que nunca se acaba.

Además, nuestros conductores favoritos hicieron en vivo todo el Simulacro Nacional, siguiendo los pasos indicados de seguridad para poder hacer la evacuación de las instalaciones.

No dejes pasar la oportunidad de los que pasó en el reconocido programa y de los chismes que se dieron a conocer.