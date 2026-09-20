Programa Completo sábado 19 de septiembre Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

¡Muchos chismes se vivieron en Venga La Alegría Fin de Semana! Por un lado Patricia Reyes Espíndola acudió a la conferencia de una famosa obra de teatro, un momento difícil para la artista quien sufrió el fallecimiento de su hermana y quien ante medios de comunicación dejó claro que no quiere tocar el tema. Las demás artistas que estuvieron presentes, igualmente hablaron sobre el trabajo y sobre otros temas personales.

Por otro lado, Aylín Mujica se presentó en la misma rueda de prensa, quien abiertamente habló sobre la muerte de su hijo a dos meses de su fallecimiento, rompiendo en llanto y hablando abiertamente de lo que ha vivido en los últimos meses.

En el día no te pierdas de todo lo que se vivió en el programa, con múltiples dinámicas, coreografías al estilo de Tin-Tan y mucha diversión en la parte 1 del 19 de septiembre.