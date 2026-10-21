Venga La Alegría | Programa 21 de octubre 2026 Parte 1 | El sorpresivo abrazo de Niurka y ‘Mono’ en La Granja VIP, lo mejor del espectáculo y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 21 de octubre 2026, parte 1: Irán Castillo reacciona a la sentencia que recibieron sus secuestradores, Josi Cuen arremete contra una periodista por difundir noticias falsas, Alejandra Guzmán revela cuál ha sido su mayor reto, Diego Boneta enfrenta los rumores de un nuevo romance y los mejores consejos para sobrellevar a las suegras en Un Rayito de Luz.

También, Malillany Marín respalda a Maribel Guardia en su pleito con Imelda Tuñón, los experimentos de Inter ¿Neta?, una pasarela con ropa y deseños de caricaturas y la receta de tostadas de cerdo agridulce. Además, Jorge Ortiz de Pinedo reaccionó a la serie de Timbiriche, Federica Quijano hizo frente a las críticas por sedar a su hijo y la reacción de Sergio Sepúlveda hacia el apoyo de Luz Elena y Flor Rubio a Niurka en La Granja VIP. ¡Venga La Alegría!