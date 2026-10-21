¿El Pueblo logró ‘sellar’ la semana en el Sin Palabras? ¡Revive el juego completo!
Al Favorito le urgía una victoria para acortar la diferencia en el marcador del Sin Palabras, pero el Pueblo no es rival sencillo. ¡Revive el juego completo!
El Pueblo llegó al Sin Palabras de media semana presumiendo una cómoda ventaja sobre el Favorito, que tendría que hacer su mejor esfuerzo por conseguir una victoria que los lleve de vuelta al mejor juego del mundo mundial. ¡Revive el Sin Palabras completo del 21 de octubre 2026!