¡Así fue la presentación de la Tercera Carrera Juguetón en colaboración con Azteca Deportes!

Inés Sainz y Carlos Guerrero condujeron la presentación de la Tercera Carrera Juguetón en colaboración Azteca Deportes, una causa que ha logrado recaudar recursos suficientes para regalar millones de sonrisas. Jorge Garralda reveló que la Carrera será el próximo 3 de enero 2027 en Reforma, donde la salida y la meta estarán ubicadas a la altura del Auditorio Nacional. ¡No pierdas detalle!