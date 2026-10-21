Niurka enfrenta a Ivonne Montero en La Granja VIP por fuerte grosería, "¡Cómo no lo voy a tomar personal!” (VIDEO)

La tensión se hizo presente entre Ivonne Montero y Niurka en La Granja VIP. Esto porque a la llamada “mujer escándalo” le molestó darse cuenta de que sacaron su ropa de la lavadora sin avisar y la dejaron mojada, por lo que indagó en búsqueda del responsable y fue así como se enteró de que Ivonne lo hizo sin tenerle consideración. Así que como era de esperarse, se enfureció con ella y la reclamó que no respete sus cosas, pero a la actriz no pareció importarle y le reiteró que si estaba enojada ese era su problema.