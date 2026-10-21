Julio Camejo NO olvida los insultos de Azalia y cuestiona sus estrategias agresivas en La Granja VIP (VIDEO)

Una de las rivalidades más fuertes en La Granja VIP Segunda Temporada, es la de Julio Camejo y Azalia Ojeda, quienes han tenido fuertes peleas. Y aunque ambos se han dicho de todo en las confrontaciones, al actor no se le olvida que su compañera se aprovechó de la situación para burlarse de su separación y hasta se atrevió a mencionar a sus hijos pequeños, algo que para él es excesivo y piensa que no debería ocurrir, por más que ella se justifique diciendo que fue por el momento y ofrezca disculpas para tratar de remediar el daño.