Venga La Alegría | Programa 24 de noviembre Parte 1 | Cazzu aclara los rumores de colaboración con Belinda y lo que ocurrió en la séptima Gala de La Granja VIP

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 24 de noviembre 2025, parte 1: Cazzu habla de su encuentro con Belinda, Ana Paula Capetillo alza la voz por Maite Perroni, Julio Preciado ‘controla’ a la prensa, Itatí habla de la imitación que le hizo Omar Chaparro, Mónica Huarte confirma conflictos en Mentiras y Natalia Sosa explica por qué no hizo de ‘Lupita’. Además, todo lo que debes saber sobre los celos, la pasarela ‘vaquera’, las reacciones a la salida de Kike Mayagoitia de La Granja VIP, la receta del día y mucha diversión.