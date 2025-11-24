Evento de ‘El Bogueto’ termina en completo caos por una gorra gratis

En la actualidad, ‘El Bogueto’ ya es una figura pública muy conocida en la farándula de México, en especial al ser un artista que se ha convertido en un importante exponente del reggaetón mexa. Por lo tanto, su imagen no va a pasar desapercibida, en especial al anunciar eventos masivos.

Recientemente, en un evento donde estuvo el cantante mexicano, de ser un momento de diversión, terminó siendo un completo caos solo por una gorra gratis, provocando a varios heridos y detenciones. A continuación te detallaremos todo lo que se sabe.

¿Qué le pasó a ‘El Bogueto’?

Todo comenzó con el creador de contenido “El Maestro Shifu”, cuando el 23 de noviembre hizo una reunión, convocando a todos sus seguidores para poder verlo en el Monumento a la Revolución desde las 3 de la tarde. Claramente, nadie esperaba que todo fuera un completo caos.

El evento se convocó debido a que el streamer iba a repartir una gorra gratis de su nueva línea, un hecho que muchos de sus seguidores esperaban poder obtener. Además, dentro del importante encuentro, fue posible ver a ‘El Bogueto’.

Se cerraron varias calles, y hubo la presencia de motociclistas. De ser un evento de entretenimiento, pasó a un total descontrol; la Secretaría de Seguridad Ciudadana declaró que hubo múltiples daños a comercios, propiedades y un saldo de 5 atropellados. Además de asegurar aproximadamente 98 motocicletas. Fue necesaria la atención de médicos para poder atender a los múltiples lesionados.

¿Quién es Adriano Zendejas?

Adriano Zendejas, mejor conocido como “El Maestro Shifu”, es muy reconocido en el mundo del entretenimiento. En su infancia participó en varias telenovelas, logrando posicionar su nombre en el mundo de la actuación; en la actualidad es reconocido por ser un streamer.

Logrando reunir en sus cuentas a miles de seguidores que ven su contenido. Ante lo ocurrido en el Monumento a la Revolución junto a ‘El Bogueto’, ya dejó un video al respecto, explicando que va a aceptar las consecuencias, puesto que no imaginaba la gran afluencia que había y que sería un completo caos por una gorra gratis.