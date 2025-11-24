Las 5 formas de decorar el árbol de Navidad, reemplazando el estilo minimalista

Estamos a un par de días de iniciar diciembre, un mes donde todas las casas ponen el deseado árbol de Navidad, incluso hay quienes todavía no llegamos al último mes del año y ya colocaron todos los elementos y adornos festivos. Siendo una de las temporadas más esperadas por todos.

Conforme pasan los años, llegan nuevas tendencias a las festividades. Es así que en esta ocasión te explicaremos algunas formas de decorar el árbol, un nuevo estilo que busca reemplazar el estilo minimalista.

¿Cuáles son las nuevas tendencias de Navidad?

En pleno 2025 han surgido nuevas tendencias para decorar un árbol de Navidad, estilos modernos que podemos emplear en casa fácilmente. Para que te mantengas a la moda, te detallaremos cuáles puedes hacer, reemplazando el estilo minimalista:

Ramas de un árbol seco: decorarlo con luces navideñas, aprovechando lo que tienes en casa al darle un aspecto más sofisticado y de mucha celebración.

Árbol de pared, una nueva tendencia ideal para los que no tienen mucho espacio pero quieren su árbol; solamente colócalo en tu casa con ayuda de sogas o listones, formando la silueta del pino.

Silueta luminosa: Es el mismo estilo que el árbol en pared, pero agregando una serie de luz LED de color cálido, logrando un espacio acogedor para quien lo vea.

Árbol con libro: Apila varios ejemplares hasta formar un pino, ideal para los amantes de los libros.

Si eres un amante de la música, aprovecha los viejos discos o vinilos para crear un pino.

¿Dónde colocar el árbol de Navidad?

Es importante que al considerar decorar o hacer el árbol de Navidad, lo coloques en un buen espacio, para que puedas disfrutar de su presencia y eso no te genere problemas al momento de caminar por algún pasillo.

Usualmente se recomienda ubicarlo a un lado de la ventana, siempre y cuando no obstruya alguna ventana. Ya sea que compres un pino o lo hagas con los elementos anteriores, siempre procura que se encuentre lejos de enchufes y que las luces LED se encuentren en buenas condiciones para evitar algún accidente. Aplica todas las recomendaciones para reemplazar el estilo minimalista.