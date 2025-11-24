“No lo entenderías”: Doris habla del espíritu especial del Equipo Azul

Sin lugar a duda, Doris es una de las atletas más destacadas y carismáticas del Equipo Azul dentro de Exatlón México, quien se siente ampliamente orgullosa de sus colores, orgullo que dejó en claro señalar que: “Hay algo en los azules que simplemente se siente especial”. Con esta frase, la deportista refleja lo que muchos ya perciben: que este equipo no solo se distingue por su fuerza y habilidad en los circuitos, sino por la unión, la pasión y el compañerismo que transmiten en cada competencia.

El Equipo Azul y su unión que trasciende la competencia

Dentro de la novena temporada, los azules, han demostrado en reiteradas veces su fortaleza física, un gran compañerismo y sobre todo la unidad necesaria para enfrentar todas las adversidades. Doris destaca que esa cohesión es lo que los hace “especiales”:

Para los fans del Equipo Azul, un aspecto que siempre rescatan sobre la escuadra es el gusto de cuidarse entre sí, mantienen la calma bajo presión y buscan siempre dar lo mejor de sí para no poner en riesgo a ninguno de sus compañeros.

Inspiración y resiliencia: Las bases del Equipo Azul

El mensaje de Doris, no solo es una inspiración para sus compañeros dentro de la novena temporada, sino también a todos quienes siguen cada circuito, cada batalla y cada victoria. La resiliencia, la disciplina y la constancia que los Azules muestran día a día son valores que motivan a los fans a no rendirse ante las adversidades, reflejando que el espíritu del equipo es mucho más que competir: es un ejemplo de unidad.

