OFICIAL: Campeona de Miss Universo 2025 renuncia a su título por “mantenerse fiel a sus valores”

Vaya que el este certamen de Miss Universo 2025 ha estado marcado por polémicas y especulaciones. A las cinco renuncias iniciales de candidatas por supuestos motivos personales y a las acusaciones de manipulación en la selección hechas por uno de los dos jueces que decidieron declinar, hoy se suma la salida de Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé.

Yacé decidió retirarse pocos días después de que Fátima Bosch fuera coronada Miss Universo 2025, alegando una mezcla de desacuerdo con los valores del concurso, frustración y señalamientos de fraude, lo que vuelve a poner en duda la legitimidad de la reciente coronación.

A través de un comunicado que publicó en redes sociales, la modelo dio a conocer tajantemente su renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura relación con la organización ya que no podía seguir “comprometiendo sus valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades”.

Finalmente, Olivia recalcó que “nuestras voces deben ser escuchadas”, dejando en claro que su decisión era también una protesta ante lo que considera un proceso poco claro. Para muchos seguidores del certamen, su renuncia es un símbolo de inconformidad y una señal de que la polémica va mucho más allá de simples rumores.

¿Por qué la coronación de Fátima Bosch está en duda?

Uno de los jurados, Omar Harfouch, renunció antes de la final y denunció la existencia de un comité “clandestino” que habría preseleccionado a las finalistas sin participación del jurado oficial. Según Harfouch, todo apuntaría hacia una selección “ya decidida” incluso antes de que comenzaran las rondas finales.

El exjurado también afirmó que existía un aparente conflicto de interés, insinuando que la victoria de Fátima Bosch habría sido beneficiosa para negocios relacionados con Raúl Rocha, uno de los propietarios del certamen. Rocha negó rotundamente cualquier irregularidad.

¿Cómo ha reaccionado Fátima Bosch a los supuestos señalamientos de fraude?

Las acusaciones sobre posibles vínculos comerciales entre la familia de Bosch y uno de los dueños de Miss Universo, además de las acusaciones de presunto fraude en la victoria de Fátima Bosch, la tabasqueña ha utilizado sus redes sociales para contestar de una forma cautelosa y discreta: “Puedes cambiar el mundo siendo tú mismo”, sin referirse directamente a los señalamientos.