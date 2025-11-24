Quiénes NO pueden competir para ser El Capataz en la semana 7 de La Granja VIP

Por segunda vez desde que comenzó La Granja VIP, tú puedes participar como público en la elección de la próxima persona que llenará los zapatos de El Capataz: están abiertas las votaciones para decidir quién puede competir para ganar ese rol. Sin embargo, no todos los granjeros son elegibles y a continuación te decimos de quiénes se trata.

Quiénes NO pueden ser El Capataz en la semana 7 de La Granja VIP

Una vez más, las reglas cambiaron en la competencia por ver quién se convertirá en El Capataz. Sin embargo, hay algo que se mantiene igual: a quienes les tocó ser peones en la semana 7, no pueden participar para quedarse con ese rol. Esto quiere decir que Fabiola Campomanes, Kim Shantal, El Patrón y Sergio Mayer Mori NO son elegibles.

El público puede votar por quiénes serán las dos personas que sí competirán para ser El Capataz: La Bea, Lis Vega, Alfredo Adame, César Doroteo y Eleazar Gómez. Esto quiere decir que los peones no aparecen en la votación.

Todavía queda por ver si el nuevo Capataz tiene la oportunidad de seleccionar a su invitado o si el público podrá votar para elegirlo. En cualquier caso, los peones tampoco pueden ser considerados aquí.

Cómo votar para participar en la elección de El Capataz

Puedes ingresar al sitio web oficial de La Granja VIP y la app TV Azteca En Vivo. Tienes 10 votos para asignar a una sola persona o repartir; si contestas algunas preguntas de una encuesta, obtienes 10 votos extra.

La votación permanecerá abierta durante este lunes hasta que Adal Ramones indique lo contrario, durante el Programa En Vivo. Sigue la transmisión entre las 9:00 P.M. y 10:30 P.M., por la señal de Azteca UNO, el sitio web oficial o la app.

