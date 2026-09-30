Ventaneando | Programa completo 30 de septiembre de 2026
Mira el programa completo de Ventaneando de hoy, miércoles 30 de septiembre. Tenemos exclusivas, notas del día y más. ¡Dale play!
Entérate de lo mejor del entretenimiento y la farándula mexicana en Ventaneando. Mira nuestro programa completo de hoy, miércoles 30 de septiembre, tenemos exclusivas con Valerie Sirgo, hija de Otto Sirgo, y Aída Cuevas, así como notas del día y más. ¡No esperes más y mantente al tanto de lo último del espectáculo! Dale play.