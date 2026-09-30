“Yo inventaba muchos chismes y me divertía como loca”; ¡Lorena Herrera admite que inventaba sus polémicas!

Lorena Herrera admite que en los 90 se inventaba polémicas para estar en tendencia y acaparar titulares de los medios de comunicación: “Yo inventaba muchos chismes y me divertía como loca”. La artista fue reconocida por una popular revista por sus 37 años de trayectoria. Lorena también aprovechó nuestro lente para hablar sobre el reciente estreno de su podcast.