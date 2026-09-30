Desestiman demanda contra Melissa Galindo, promovida por Kalimba; la defensa del cantante responde, ¿apelará la decisión del juez?
Melissa Galindo fue absuelta del proceso legal en su contra, luego de ser acusada por Kalimba de cometer daño moral. La defensa del cantante ya respondió.
El Juzgado Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México absolvió a Melissa Galindo de la demanda por daño moral promovida por Kalimba. En Ventaneando nos pusimos en contacto con la defensa legal del cantante y esto fue lo que nos dijo.