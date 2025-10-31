Venga La Alegría | Programa 31 de octubre Parte 1 | ¡Especial de terror en Venga La Alegría!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 31 de octubre 2025, parte 1: La espectacular fiesta de Halloween de Belinda, la disputa de la exesposa y la última pareja de Nicandro Díaz, el ‘dueto’ de Nodal con Vicente Fernández, Zoraida Gómez defiende a Eleazar y Poncho Herrera reacciona al segundo embarazo de Dulce María. Además, lo más destacado del Exatlón, maquillaje y disfraces de Halloween, The Messi Experience en CDMX, las mejores botanas para Halloween y mucho más.