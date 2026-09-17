Venga La Alegría | Programa 17 de septiembre 2026 Parte 1 | Adrián Marcelo reacciona a los polémicos videos de Gala Montes y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de septiembre 2026, parte 1: Ninel Conde asegura que fue víctima de violencia de parte de José Manuel Figueroa, captan a Lupillo Rivera con una misteriosa mujer en el aeropuerto, Adrián Marcelo revela que podría estrenar proyecto con Gala Montes y los ejercicios preventivos que debes hacer para combatir la lumbalgia.

También, el presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte, el incendio en una casa de la GAM, incidentes en Chiapas por pirotecnia y el auto que chocó contra una panadería en Naucalpan; todo explicado Con Peras y Manzanas.

Además, aprendimos a hacer floreros con focos reciclados, lo que debes saber de la inyección para prevenir el VIH, la receta de chiles rellenos con salsa de frijol, el mensaje de Mariana Garza a Sasha Sokol y Paulina Rubio, la entrevista a Eugenio Derbez por El Juicio, un cambio de imagen y los mejores momentos de La Granja VIP del 16 de septiembre 2026. ¡Venga La Alegría!