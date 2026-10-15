¿El Pueblo consiguió el punto doble en el Sin Palabras? ¡Revive el juego completo!
Con la firme intención de llevar el Sin Palabras a la Final de viernes, el Pueblo hizo hasta lo imposible por quedarse con el punto doble que estaba en juego.
Este día el mejor juego del mundo mundial se jugó por un codiciado punto doble y, como era de esperarse, el Pueblo hizo todo por conseguir la victoria que los regresara a la senda del triunfo. ¿Habrán logrado su misión? ¡Revive todas las emociones del Sin Palabras del 15 de octubre 2025!