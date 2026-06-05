¡'El Mimoso’ planea una gran gira para retirarse de los escenarios! Aquí todos los detalles

Horacio Palencia, Emir Pabón y más figuras del regional mexicano participaron en un partido amistoso de futbol. Marisol y Vicky Terrazas también acudieron y se echaron un ‘taquito de ojo’, mientras que ‘El Mimoso’ aprovechó para confirmar que planea retirarse de los escenarios con una extensa gira. Además, Luis Ángel ‘El Flaco’ aclaró el susto que vivió durante un vuelo a Monterrey. ¡Ojo a lo que reveló Horacio Palencia sobre sus canciones para la máxima fiesta futbolera!