inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡El Huevo Dorado agita a los granjeros y surge una jugada maestra! Revive lo más destacado de La Granja VIP

El equipo de Sergio se quedó consiguió el Huevo Dorado y Teo pagó los ‘platos rotos’. ¡Ojo al pacto de Adame y Fabiola! Revive lo más destacado de La Granja VIP.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¿Jugada maestra? El equipo de Sergio se quedó con la victoria por el Huevo Dorado y Teo pagó los ‘platos rotos’. ¡Ojo al pacto de Adame y Fabiola! Revive lo más destacado de La Granja VIP del 3 de diciembre 2025.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×