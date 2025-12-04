¡El Huevo Dorado agita a los granjeros y surge una jugada maestra! Revive lo más destacado de La Granja VIP
El equipo de Sergio se quedó consiguió el Huevo Dorado y Teo pagó los ‘platos rotos’. ¡Ojo al pacto de Adame y Fabiola! Revive lo más destacado de La Granja VIP.
TV Azteca
