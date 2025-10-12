Rey Grupero ‘encendió' el foro de Venga La Alegría Fin de Semana con su interpretación del tema de La Granja VIP
Aunque se ha caracterizado por sus polémicas bromas, Rey Grupero sorprendió con sus dotes de compositor.
Crédito: Tv Azteca
Rumbo al estreno de La Granja VIP, Rey Grupero, quien participará como crítico del reality, interpretó en Venga La Alegría Fin De Semana el tema oficial del programa que se estrena este domingo 12 de octubre en Azteca UNO a las 20:00 horas. Esta canción es una composición del influencer y conductor.
Galerías y Notas Azteca UNO