inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Rey Grupero ‘encendió' el foro de Venga La Alegría Fin de Semana con su interpretación del tema de La Granja VIP

Aunque se ha caracterizado por sus polémicas bromas, Rey Grupero sorprendió con sus dotes de compositor.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
Crédito: Tv Azteca

Rumbo al estreno de La Granja VIP, Rey Grupero, quien participará como crítico del reality, interpretó en Venga La Alegría Fin De Semana el tema oficial del programa que se estrena este domingo 12 de octubre en Azteca UNO a las 20:00 horas. Esta canción es una composición del influencer y conductor.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×