Sin Filtro: La Casita de Bad Bunny genera la guerra entre fans mexicanos
El anuncio de que “La Casita”, un segundo escenario, estará instalada en zonas más económicas abrió un intenso debate entre los fans que ya compraron boletos caros.
En Venga la Alegría Fin de Semana nuestros conductores debaten si estuvo bien o no la revelación del nuevo escenario de Bad Bunny, “La Casita” y que tomó por sorpresa a miles de compradores VIP, quienes pagaron precios altos esperando cercanía exclusiva. Ahora, esa experiencia premium quedó en duda.
