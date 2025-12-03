"¡Tuve mucha fuerza, mucho poder en mi voz!”, Tatiana recuerda el momento en que alzó la voz por violencia física
Tatiana, quien denunció en la década de los noventa haber sido víctima de violencia física, compartió cómo se siente de haber alzado la voz y se solidariza con aquellas que luchan solas.
TV Azteca
Tatiana, quien denunció en la década de los noventa haber sido víctima de violencia física, compartió cómo se siente de haber alzado la voz. Considerada como un ejemplo para muchas mujeres, la cantante se solidariza con aquellas que luchan solas para lograr un mejor futuro para sus hijos.
Galerías y Notas Azteca UNO