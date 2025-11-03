inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Video

¿Por qué debes terminar una relación que no te hace feliz? El psicólogo Román Hernández responde

Porque cuando el amor duele más de lo que nutre, es momento de reflexionar; el psicólogo Román Hernández compartió consejos sobre relaciones afectivas nocivas.

Venga La Alegría
TV Azteca

¿Soltar la relación o seguir con ella? Porque cuando el amor duele más de lo que nutre, es momento de reflexionar; el psicólogo Román Hernández nos compartió sus consejos sobre las relaciones afectivas que ya no nos hace bien. ¿Cómo detectarlas? ¡Entérate y comparte!

×