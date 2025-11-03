¿Por qué debes terminar una relación que no te hace feliz? El psicólogo Román Hernández responde
Porque cuando el amor duele más de lo que nutre, es momento de reflexionar; el psicólogo Román Hernández compartió consejos sobre relaciones afectivas nocivas.
TV Azteca
¿Soltar la relación o seguir con ella? Porque cuando el amor duele más de lo que nutre, es momento de reflexionar; el psicólogo Román Hernández nos compartió sus consejos sobre las relaciones afectivas que ya no nos hace bien. ¿Cómo detectarlas? ¡Entérate y comparte!
Galerías y Notas Azteca UNO