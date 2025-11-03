inklusion logo Sitio accesible
“Con el alcoholito salen muchas cositas”, Victoria Ruffo sobre los recientes ‘calificativos’ hacia Eugenio Derbez

Después de que Victoria Ruffo llamara ‘payaso, codo y feo’ a Eugenio Derbez en el podcast de su hijo, “La reina de las telenovelas” habló en exclusiva del momento.

Después de que Victoria Ruffo llamara ‘payaso, codo y feo’ a Eugenio Derbez en el podcast de su hijo, José Eduardo Derbez, “La reina de las telenovelas” habló en exclusiva del momento y reafirmó la tierna complicidad que tiene con su hijo. Aquí los detalles.

