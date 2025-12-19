"¡Sean del monte de donde sean!”, Yuri se defiende de las críticas tras las ‘bromas’ sobre Ricky Martin

Luego de que se viralizara un comentario de Yuri sobre las preferencias de Ricky Martin, la cantante jarocha rompió el silencio y, en exclusiva para Venga La Alegría, explicó el origen del chiste que desató la polémica. Así se defendió Yuri ante los ataques tras el comentario que calificaron en redes sociales como ‘fuera de lugar’.