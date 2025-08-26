Yuri rompe en llanto al recordar la soledad que sentía cuando estaba en la cima del éxito
La cantante Yuri cautivó a su público con el concierto que ofreció en el Auditorio Nacional, donde abrió su corazón para compartir los momentos más oscuros de su carrera.
