¿Le tocó a Ingrid Coronado? Abren el testamento de Fernando del Solar y Ana Ferro lo confirma: sólo 5 herederos
TV Azteca
Como Ventaneando lo dio a conocer en octubre del 2022, el testamento de Fernando del Solar sólo contempla cinco herederos; así lo confirmó Ana Ferro, viuda del conductor. ¿Ingrid Coronado formaría parte de los herederos? Aquí todos los detalles.
