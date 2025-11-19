inklusion logo Sitio accesible
¿Le tocó a Ingrid Coronado? Abren el testamento de Fernando del Solar y Ana Ferro lo confirma: sólo 5 herederos

Como Ventaneando lo dio a conocer en octubre del 2022, el testamento de Fernando del Solar sólo contempla cinco herederos; así lo confirmó Ana Ferro, viuda del conductor. ¿Ingrid Coronado formaría parte de los herederos? Aquí todos los detalles.

