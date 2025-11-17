“Sólo ellos pueden hablar”, Adamari López envía mensaje a Angélica Vale sobre su divorcio
Adamari López, quien tiene una estrecha relación con Angélica Vale, le envió un confortante mensaje a propósito del proceso de divorcio que enfrenta con Otto Padrón.
TV Azteca
Adamari López, quien tiene una estrecha relación con Angélica Vale, le envió un confortante mensaje a propósito del proceso de divorcio que enfrenta con Otto Padrón. Entre otras cosas, pidió ‘ser cuidadosos’ en cuanto los comentarios se refiere para no afectar a su familia.
Galerías y Notas Azteca UNO