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¡Alejandro Sanz y Stephanie Cayo hacen su debut como pareja! Así se vivió el momento

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo hicieron su debut como pareja en el estreno del musical que rinde homenaje a sus canciones.

¡Ya no esconden su amor! Alejandro Sanz y Stephanie Cayo hicieron su debut como pareja en el estreno del musical que rinde homenaje a sus canciones. El cantante y la actriz posaron junto a los hijos del español: Manuela, fruto de su matrimonio con Jaydy Michel; Alexander, resultado de su relación con Valeria Rivera; y Dylan y Alma, hijos que comparte con Raquel Perera; quien también asistió al evento.

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