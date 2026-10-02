¡Alejandro Sanz y Stephanie Cayo hacen su debut como pareja! Así se vivió el momento

¡Ya no esconden su amor! Alejandro Sanz y Stephanie Cayo hicieron su debut como pareja en el estreno del musical que rinde homenaje a sus canciones. El cantante y la actriz posaron junto a los hijos del español: Manuela, fruto de su matrimonio con Jaydy Michel; Alexander, resultado de su relación con Valeria Rivera; y Dylan y Alma, hijos que comparte con Raquel Perera; quien también asistió al evento.