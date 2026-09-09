Exclusiva: Juan Osorio es acusado de fraude tras incumplimiento de pago; esto se sabe

Juan Osorio es acusado de fraude tras incumplimiento de pago por parte del empresario Rafael Portillo. El hombre asegura que procederá legalmente pese a ser amenazado por el productor, pues le dio 10 millones de pesos para la fallida obra “Aventurera”, suma que no ha recuperado hasta el día de hoy. Según relata Portillo, Osorio le exigió la mitad del capital en efectivo y en dólares. Tras el estreno, Portillo pidió revisar todo lo relacionado con el tema financiero, pero Osorio se negó. Fue cuando todo explotó. Aquí los detalles.