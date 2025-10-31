¡The Messi Experience está en México! Alex Gou reveló detalles de la experiencia inmersiva
Antes de bromear con la operación de ojos de Ninel Conde, Alex Gou contó importantes detalles de The Messi Experience, la exposición inmersiva del astro futbolero.
TV Azteca
Antes de bromear con la operación de ojos de Ninel Conde, Alex Gou contó varios detalles de sobre The Messi Experience, la exposición inmersiva del astro futbolero. En la inauguración de dicho evento, Zague presumió las habilidades de sus hijos y Rafa Márquez fue cuestionado por la polémica de finanzas que vivió en USA.
