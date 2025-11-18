inklusion logo Sitio accesible
"¡Tengamos respeto por lo del Parkinson!”, Alexis Ayala aclara los rumores y pide seriedad por el tema

Luego de que algunos medios aseguraran que Alexis Ayala padece mal de Parkinson, el actor salió a aclarar los rumores y pidió seriedad sobre el tema.

Luego de que algunos medios aseguraran que Alexis Ayala padece mal de Parkinson, el actor salió a aclarar los rumores y pidió seriedad sobre el tema. Además, se pronunció sobre la diferencia de edad que existe entre él e Itatí Cantoral, con quien habría tenido una relación amorosa en el pasado.

