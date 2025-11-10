"¡Lo peleé mucho tiempo!”, Alicia Villarreal advierte acciones legales contra quien utilice el nombre de Límite
Alicia Villarreal advirtió que tomará acciones legales contra quien utilice el nombre de Límite sin su autorización. ¡Ojo al pleito legal contra Francisco Cantú!
TV Azteca
Durante el Festival Arre, Alicia Villarreal advirtió que, una vez recuperado el nombre de Límite, tomará acciones legales contra quien pretenda utilizarlo sin su autorización; así lo aclaró la cantante de regional. Por otro lado, los abogados de Alicia Villarreal y Romina Mircoli, hija de Dulce, anunciaron su alianza en el pleito legal contra Francisco Cantú por acoso, difamación y violencia. Aquí los detalles.
