¡Amanda Miguel destapa disco de duetos con Belinda, Karol G y más!
Amanda Miguel compartió que prepara un disco de duetos con artistas como Karol G y Belinda y reveló lo que prepara para celebrar sus 45 años de carrera.
TV Azteca
Durante le cierre de Mentiras All Stars, Amanda Miguel compartió que ya trabaja en un disco de duetos con artistas de primer nivel como Karol G y Belinda, a quien llenó de elogios. Además, reveló que podría lanzar un tema inédito con la voz de su fallecido esposo, Diego Verdaguer. ¡Ojo a lo que prepara para celebrar sus 45 años de carrera!
Galerías y Notas Azteca UNO