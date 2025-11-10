¡Amanda Miguel destapa disco de duetos con Belinda, Karol G y más!

Durante le cierre de Mentiras All Stars, Amanda Miguel compartió que ya trabaja en un disco de duetos con artistas de primer nivel como Karol G y Belinda, a quien llenó de elogios. Además, reveló que podría lanzar un tema inédito con la voz de su fallecido esposo, Diego Verdaguer. ¡Ojo a lo que prepara para celebrar sus 45 años de carrera!