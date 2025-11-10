inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

¡Amanda Miguel destapa disco de duetos con Belinda, Karol G y más!

Amanda Miguel compartió que prepara un disco de duetos con artistas como Karol G y Belinda y reveló lo que prepara para celebrar sus 45 años de carrera.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Durante le cierre de Mentiras All Stars, Amanda Miguel compartió que ya trabaja en un disco de duetos con artistas de primer nivel como Karol G y Belinda, a quien llenó de elogios. Además, reveló que podría lanzar un tema inédito con la voz de su fallecido esposo, Diego Verdaguer. ¡Ojo a lo que prepara para celebrar sus 45 años de carrera!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×