“La risa de mi mamá era la de un ángel”; Adal Ramones se conmueve al recordar a sus padres

En exclusiva para Ventaneando y en pleno marco del Día de Muertos, Adal Ramones nos comparte algunos de los recuerdos más preciados sobre sus padres: “La risa de mi mamá era la de un ángel”; compartió el conductor de La Granja VIP al borde de las lágrimas, haciendo énfasis en el vacío que queda cuando nuestros seres queridos parten del plano terrenal: “No se llena con nada”.