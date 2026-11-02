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“La risa de mi mamá era la de un ángel”; Adal Ramones se conmueve al recordar a sus padres

Adal Ramones se conmueve hasta las lágrimas al recordar a sus padres por el Día de Muertos.

En exclusiva para Ventaneando y en pleno marco del Día de Muertos, Adal Ramones nos comparte algunos de los recuerdos más preciados sobre sus padres: “La risa de mi mamá era la de un ángel”; compartió el conductor de La Granja VIP al borde de las lágrimas, haciendo énfasis en el vacío que queda cuando nuestros seres queridos parten del plano terrenal: “No se llena con nada”.

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