Sylvia Pasquel recuerda a Silvia Pinal con emotiva ofrenda por el Día de Muertos

En el marco del Día de Muertos, Sylvia Pasquel nos muestra la ofrenda que montó en su teatro para honrar la memoria de sus seres queridos, incluida la de su madre, Silvia Pinal. La actriz aprovechó nuestro lente para compartir la preocupación que le causó su hermana, Alejandra Guzmán, tras dislocarse la cadera en pleno concierto.