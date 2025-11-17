inklusion logo Sitio accesible
“El amor siempre triunfa por sobre todas las cosas”, Angélica Vale pide que no afecten a sus hijos por su divorcio

Angélica Vale alzó la voz para responder a los que se han pronunciado sobre su divorcio de Otto Padrón y que de manera indirecta han afectado a sus hijos.

Angélica Vale alzó la voz para responder a los que se han pronunciado sobre su divorcio de Otto Padrón y que de manera indirecta han afectado a sus hijos. Además, agradeció a los que le han mostrado su apoyo durante estas semanas.

