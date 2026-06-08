Arturo Carmona confirma su soltería y desata rumores sobre el posible embarazo de su hija Melanie
Mientras Arturo Carmona confirma que atraviesa una pausa en su relación sentimental, una noticia familiar ha acaparado la atención pues su hija Melanie estaría esperando a su primer hijo.
Arturo Carmona reveló recientemente que su corazón se encuentra libre tras pausar su relación sentimental con la actriz argentina María Emilia Bragado señalando que la distancia, las responsabilidades laborales y situaciones familiares influyeron en la decisión.Asimismo, la atención también se centró en el anuncio que realizó durante Perfume de Gardenia al anunciar que será abuelo.