Bárbara de Regil revela que su esposo adoptó a su hija Mar, hace dos años

Bárbara de Regil es una de las personas más polémicas en el mundo del espectáculo. Tal como ella lo ha dicho, le gusta hablar pues eso le produce una satisfacción bastante grande. Ante eso, en medio de declaraciones en contra de hombres que la han acosado, se tomó un momento para hablar de su esposo y su relación familiar que vive un momento muy dulce.

Pese a que sus opiniones siempre están expuestas a recibir comentarios en contra o a favor, se ha mostrado muy cercana y enamorada de Fernando Schoenwald, quien participó con ella en este reality de parejas donde han salido las últimas grandes declaraciones de Bárbara y otros casos como el de Julián Gil.

¿Es cierto que el esposo de Bárbara de Regil adoptó a su hija Mar?

El matrimonio entre Bárbara y Fernando se concretó el 14 de marzo de 2017 y aunque no existe demasiada información pública, el abogado tiene 45 años y no se había casado antes. Tampoco hay registro alguno de hijos antes de unir su vida con la actriz hace 8 años, por eso se hizo eco alrededor de la declaración de que Mar de Regil ya es Mar Schoenwald.

En modo broma comenzó diciendo que no quería más hijos, pero después reflexionó en lo complicado que es el mundo: “Yo decidí no tener hijos a partir de que conocí la adolescencia en mi hija. Es dinero, es tiempo, es estar ahí porque el mundo de afuera es fuerte. Hay muchos problemas como las drogas, los amigos, las redes sociales, la ansiedad. Y ya Mar es… Schoenwald porque la adoptó legalmente… Tiene como dos años que la adoptó como su papi”.

¿Quién es el papá de la hija de Bárbara de Regil?

Según pruebas como videos, publicaciones y las propias declaraciones de Bárbara y Mar, Fernando es un hombre que ha cuidado de ambas y que la haya adoptado habla del compromiso que tiene para seguir con esa dinámica. Es decir, el padre perdió todo derecho legal, después de que la propia actriz indicó que en algún momento quiso acercarse. Pero dado que Mar no quería y él hombre no dio muestras de merecer dicha oportunidad, se alejó para siempre. Lo único que ha declarado De Regil es que era un hombre mayor que ella, era DJ y le pidió no tener a la hija para no hacerse cargo de ella.

