Dua Lipa sorprende al ser captada bailando cumbia en un bar de la Roma en CDMX

La cantante británica llegó a México y con ella las ganas de divertirse y de apoderarse de la pista muy a su estilo.

Dua Lipa llegó a México durante el fin de semana para presentarse en los próximos días en el Estadio GNP y así como salió del avión fue captada bailando muy pegadita con su novio Callum Turner en un bar de la colonia Roma, donde una banda local encendió el ambiente con cumbias y ritmos latinos.

Notas Del Día
