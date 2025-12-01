¿Christian Chávez y Dulce María ya hicieron las paces?

Tras una ola de noticias de una supuesta mala relación entre Christian Chávez y su excompañera Dulce María, el cantante decidió aclarar que gracias a la noticia del segundo embarazo de la también actriz pudo retomar esa comunicación y la felicitó por esta nueva etapa de su vida, al mismo tiempo, habló sobre lo que está atravesando Maite Perroni.