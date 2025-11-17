"¡No llegue a quebrantar absolutamente nada!”, Cibad Hernández revela cómo inició su romance con Alicia Villarreal

Cibad Hernández, pareja sentimental de Alicia Villarreal, detalló en exclusiva para Ventaneando cómo fue que conoció a Alicia Villarreal y aclaró si él fue el motivo de su separación de Cruz Martínez. ¿Cómo se ve el tatuaje que se hicieron en pareja? ¿Tienen planes de boda? Checa todo lo que nos contó la pareja de la cantante de regional mexicano.