“Sigo siendo completamente inocente”, Cruz Martínez es vinculado a proceso por presunta violencia familiar, tras las acusaciones de Alicia Villarreal
Cruz Martínez confirma que ha sido vinculado a proceso luego tras la acusación de Alicia Villarreal por supuesta violencia familiar. Aquí todos los detalles.
TV Azteca
A través de sus redes sociales, Cruz Martínez confirma que ha sido vinculado a proceso luego tras la acusación de Alicia Villarreal por supuesta violencia familiar. Aquí el comunicado de Cruz Martínez y todos los detalles.
