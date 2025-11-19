inklusion logo Sitio accesible
“Sigo siendo completamente inocente”, Cruz Martínez es vinculado a proceso por presunta violencia familiar, tras las acusaciones de Alicia Villarreal

Cruz Martínez confirma que ha sido vinculado a proceso luego tras la acusación de Alicia Villarreal por supuesta violencia familiar. Aquí todos los detalles.

A través de sus redes sociales, Cruz Martínez confirma que ha sido vinculado a proceso luego tras la acusación de Alicia Villarreal por supuesta violencia familiar. Aquí el comunicado de Cruz Martínez y todos los detalles.

