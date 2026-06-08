Danna reacciona a la situación de Kenia Os y Peso Pluma: “No he hablado con ella”

Durante un reciente encuentro con la prensa, Danna fue cuestionada sobre la situación que atraviesa su amiga Kenia Os tras confirmar el fin de su relación con Peso Pluma. La artista reveló que todavía no ha tenido oportunidad de comunicarse con ella debido a sus compromisos profesionales, ya que se encuentra preparando nuevos proyectos musicales. Además, compartió su entusiasmo por su próximo cumpleaños número 31.