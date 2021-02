EXCLUSIVA. Emilio Guerrero, asegura que en la Casa del Actor sí tienen dinero y solo se trata de un chantaje para la ANDA.

Emilio Guerrero, secretario de comisión de jubilacion de la ANDA, dice que no se niegan a pagar a la Casa del Actor pero lo que corresponde no lo que por cacpricho pidan. Que es muy extraño que no tengan dinero y se trata de un chantaje.